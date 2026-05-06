Bayer: dorella come coltura intermedia per biocarburanti

Bayer e Bp, colosso britannico del settore energetico, hanno annunciato un'alleanza strategica a lungo termine per la commercializzazione congiunta della dorella coltivata (nota anche come camelina sativa, pianta appartenente alla famiglia Brassicaceae, utilizzata per i semi oleosi), con il marchio newgold. L'alleanza commercializzerà la dorella coltivata a partire dal Nord America. Bp apporta la sua esperienza nel settore dei carburanti e della raffinazione, mentre Bayer metterà a frutto la sua competenza leader nel settore delle tecnologie sementiere, nonché la sua vasta base di clienti agricoltori. L'obiettivo dell'alleanza è quello di sviluppare ulteriormente un mercato affidabile per le oleaginose intermedie, al fine di soddisfare la crescente domanda di biodiesel, diesel rinnovabile (RD) e carburante sostenibile per l'aviazione (Saf), che si prevede triplicherà, raggiungendo i 40 miliardi di galloni entro il 2040.

"Questa alleanza ci aiuterà a connettere la catena del valore necessaria per portare la dorella coltivata sul mercato e offrirà ai nostri clienti agricoltori una maggiore certezza di mercato, consentendo loro di valutare la coltivazione della dorella coltivata nelle proprie aziende agricole", ha dichiarato Frank Terhorst, responsabile della strategia e della sostenibilità della divisione Crop Science di Bayer. “Stiamo sfruttando il nostro programma di miglioramento genetico all'avanguardia per potenziare la coltura e il suo potenziale inespresso a livello globale, al fine di soddisfare le esigenze di questo mercato in crescita. Consideriamo questa iniziativa un vantaggio per i nostri clienti e le loro aziende agricole, in quanto crea nuove potenziali fonti di reddito, ma anche un vantaggio per il mercato dei biocarburanti.”

Philipp Schoelzel, vicepresidente senior per la crescita dei biocarburanti di Bp, ha commentato: “Questa collaborazione rappresenta Bp al suo meglio. Lavorare con partner fidati con competenze complementari per sviluppare prodotti che i clienti desiderano e di cui hanno bisogno, generando al contempo valore per i nostri azionisti”.

Questo annuncio segue l'acquisizione da parte di Bayer di asset relativi alla dorella coltivata, annunciata nel gennaio 2025. Mentre Bayer intensifica la produzione in preparazione di un lancio su vasta scala, sono in corso test su biotipi a ciclo lungo e breve. Bayer ha già introdotto la camelina newgold nelle Grandi Pianure settentrionali degli Stati Uniti e nelle regioni del Saskatchewan meridionale e dell'Alberta meridionale in Canada.

La dorella coltivata presenta una promettente intensità di carbonio inferiore per la produzione di biocarburanti rinnovabili, offrendo la flessibilità di essere coltivata sia in primavera che in inverno e richiedendo minori input. La camelina è una pianta resistente al freddo, che offre resistenza alla rottura dei baccelli e alla siccità, caratteristiche che ne consentono la coltivazione su terreni incolti o a riposo, o tra le rotazioni colturali tradizionali, permettendo agli agricoltori di evitare la potenziale concorrenza con la produzione alimentare.

Le colture di dorella coltivata vendute con il marchio di sementi newgold saranno progettate con l'obiettivo di moltiplicare i profitti, offrendo agli agricoltori la flessibilità di decidere come e dove inserirle al meglio nella loro azienda: come coltura intermedia, aggiungendo valore tra le stagioni; all'interno delle rotazioni, contribuendo a una buona gestione agronomica e diversificando il reddito; su terreni marginali o sottoutilizzati, trasformando tali superfici in risorse più produttive. Questa flessibilità consentirà agli agricoltori di partecipare all'economia dei carburanti a basse emissioni di carbonio, mantenendo al contempo il controllo sulle proprie decisioni agronomiche e finanziarie.

I biocarburanti possono svolgere un ruolo chiave nel contribuire alla decarbonizzazione del settore dei trasporti, poiché l'elettrificazione potrebbe non essere fattibile in tutti i sistemi di trasporto, come l'aviazione, la ferrovia, i mezzi pesanti o il settore marittimo. I biocarburanti possono essere prodotti da materiali organici rinnovabili come mais, soia, colza e altre colture oleaginose intermedie, come la dorella coltivata.