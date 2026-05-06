Despar Nord: crescono fatturato e collaboratori

Rissbacher (presidente): "Risultati significativi nonostante il complesso e competitivo scenario di mercato".

Despar Nord consolida anche per il 2025 il proprio percorso di sviluppo registrando un fatturato al pubblico pari a 2,871 miliardi di euro, in aumento del 3,1% rispetto all’anno precedente. Una crescita sostenuta da un ulteriore e considerevole incremento del programma di investimenti aziendali attuato dal marchio dell’Abete per il 2025, il cui valore complessivo ammonta circa 100 milioni di euro (+31% vs 2024), prevalentemente finalizzato a sostenere i programmi di potenziamento e radicamento territoriale, di sviluppo e rinnovamento della propria rete di punti vendita attuale. Nel corso del 2025 sono stati infatti inaugurati 13 nuovi punti vendita fra diretti (4) e affiliati (9) e realizzate 15 ristrutturazioni (8 in attività dirette e 7 affiliate).

“Nonostante il complesso e competitivo scenario di mercato, Despar Nord ha ottenuto risultati significativi", commenta Christof Rissbacher, presidente di Despar Nord, "riuscendo a proseguire con determinazione il proprio percorso di radicamento e sviluppo, rafforzando la propria organizzazione e investendo in innovazione per rispondere in modo efficace e puntuale alle nuove esigenze della clientela. I dati registrati dal fatturato al pubblico nel 2025 si sono consolidati ulteriormente anche grazie al contributo delle performance dei nostri affiliati, cresciute del 5,4% rispetto all’anno precedente. Sono poi entrate a far parte della famiglia Despar 344 nuove professionalità, arricchendo così ancora di più il nostro solido e affidabile gruppo di collaboratori e collaboratrici e permettendoci di accrescere ancora i livelli di qualità e dell’offerta dei nostri servizi di prossimità. Continueremo a programmare e investire a Nord Est cercando di coniugare sempre più innovazione e sviluppo ai valori e alle responsabilità d’impresa, mantenendo Despar Nord vicina alle persone”.

Anche nel 2025 è proseguito il piano di investimenti di Despar Nord che ha registrato impieghi complessivi per 99,7 milioni di euro, con un incremento del 31% rispetto al 2024. L’azienda ha pianificato interventi diretti al sostegno del proprio programma di consolidamento e ammodernamento della rete vendita, destinando quasi il 20% degli investimenti al futuro rafforzamento della presenza del marchio Despar nelle cinque regioni di riferimento - in particolar modo nella regione dell’Emilia-Romagna dove si concentreranno buona parte delle aperture previste per il 2026 - attraverso fondi destinati ai punti vendita di prossima apertura.

La presenza commerciale è stata rafforzata mediante l’apertura di 4 nuovi negozi a gestione diretta tra Friuli Venezia Giulia (a Trieste) ed Emilia-Romagna (a Budrio, Bologna e Carpi), a cui si aggiungono 9 supermercati affiliati inaugurati nelle province di Venezia, Rovigo, Brescia, Bolzano, Trieste, Ferrara, Bologna e Forlì-Cesena. La rete commerciale di Despar Nord può contare ora su 547 punti vendita complessivi, di cui 242 diretti e 305 in affiliazione.A sostenere il trend positivo dei ricavi hanno contribuito anche 15 ristrutturazioni (di cui 8 dirette e 7 affiliate), effettuate tra Veneto (7), Friuli-Venezia Giulia (2), Emilia-Romagna (3) e Trentino-Alto Adige (3).

Questi interventi di restyling funzionale hanno permesso di offrire ai clienti un servizio più moderno e di più alto standard, grazie a progetti di riqualificazione orientati al miglioramento dell’esperienza d’acquisto, alla sostenibilità energetica e alla riduzione dell’impatto ambientale. Allo sviluppo commerciale sui territori delle cinque regioni di competenza di Despar Nord ha corrisposto anche un innalzamento dei livelli occupazionali, registrando l’ingresso di 344 nuovi collaboratori nel 2025.

Oltre a questo incremento delle assunzioni, Despar Nord ha deciso di stabilizzare contrattualmente 759 dipendenti portando così la rete di collaboratori totali a 9.816, di cui il 91% ora a tempo indeterminato e il 62% rappresentato da donne. Rimane infine ampiamente al di sotto dell’8% il turnover in uscita del personale, evidenziando ancora una volta la qualità dell’offerta lavorativa, formativa e di avanzamento professionale dedicata ai dipendenti da parte di Despar Nord.

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