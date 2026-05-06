Despar Nord/2. Si consolida impegno sociale e ambientale

Anche nel 2025 il prodotto a marchio (Mdd) Despar Nord (leggi notizia EFA News) ha registrato una crescita, arrivando a rappresentare quasi il 33,5% dell’intero fatturato e incrementando le referenze a marchio Despar di quasi 800 nuovi prodotti disponibili a scaffale, toccando così quota 7.543 (+11,6% rispetto al 2024). Un prezioso contributo alla qualità e varietà dell’offerta Despar è arrivato anche dai produttori coinvolti nello sviluppo del progetto e del brand “Sapori del Territorio”, che valorizza e promuove le eccellenze agroalimentari locali e i piccoli produttori locali, custodi delle tradizioni enogastronomiche del nostro paese. Le realtà aziendali coinvolte nel progetto sono salite in un solo anno del 50% a quota 600, portando a oltre 4.000 le referenze totali.

All’interno del progetto “Sapori del Territorio” cresce anche il numero dei “microlocali”, ovvero prodotti realizzati da piccoli produttori, espressione autentica del legame diretto con il territorio, le cui realtà imprenditoriali distano pochi chilometri dai punti vendita in cui vengono distribuiti: sono oltre 150 i micro-produttori coinvolti in tutte le regioni per circa 1.000 prodotti in vendita, sempre più apprezzati dai consumatori. Risultati raggiunti mediante un ricco paniere di iniziative e di eventi a supporto e promozione del grande patrimonio di persone, risorse, qualità, saperi e tradizioni del territorio, ideati e realizzati per raccontare al pubblico l’unicità dei settori agroalimentare e vitivinicolo del Nord Est.

Il 2025 è stato un anno importante per Despar Nord anche sul fronte dei riconoscimenti ottenuti in primis attraverso il raggiungimento della certificazione Uni/PdR 125:2022 sulla promozione della Parità di Genere: risultato che convalida il percorso intrapreso da Despar Nord per una cultura aziendale votata all’inclusività, all’equità, al rispetto e alla valorizzazione delle diversità. La certificazione si è inserita come tappa fondamentale di un percorso aziendale fatto di consapevolezza e formazione per tutti i collaboratori e le collaboratrici. In parallelo, anche nel 2025 è stata rinnovata per tutte le unità locali di Aspiag la certificazione Iso 45001 per la sicurezza dei collaboratori, consolidando l’attenzione che l’azienda riserva ai temi della salute e della sicurezza sul lavoro ed estendendola grazie al conseguimento della Iso 39001 (anche in questo caso Despar Nord è stata la prima realtà della grande distribuzione organizzata in Italia ad ottenere la certificazione): un ottenimento che certifica l’attenzione dell’azienda per la sicurezza stradale nei confronti dei 127 collaboratori autisti coinvolti, coinvolti anche per un corso di guida sicura offerto dall’azienda.

Non resta escluso l’impegno verso l’ambiente per cui Despar Nord, prima azienda della Gdo in Italia ad ottenere la certificazione ambientale Iso 14001 nel 2013, ha ottenuto la riconferma della stessa anche per il 2025 con 90 siti certificati (erano 78 nel 2024) tra punti vendita, sedi, piattaforme logistiche e polo agroalimentare Agrologic.

Per Despar Nord l’impegno al fianco di enti, istituzioni e dell’associazionismo e volontariato locale è da sempre un punto imprescindibile del proprio essere attore sociale dei territori dove è presente, con la finalità e la responsabilità di generare valore condiviso. La vicinanza alle comunità nel 2025 si è così manifestata supportando e sponsorizzando, con quasi 500 mila euro, oltre 90 iniziative sportive e culturali. L’impegno sociale di Despar Nord e la strategia aziendale di Corporate Social Responsibility hanno permesso di continuare a far crescere e specializzare ulteriormente i progetti legati alla diffusione delle buone pratiche per la migliore educazione alimentare e per l’adozione di corretti stili di vita, attraverso l’ormai ventennale programma gratuito “Le Buone Abitudini”, indirizzato alle scuole primarie di primo grado. Il progetto è stato declinato in diversi istituti scolastici e in molti punti vendita dell’Abete, utilizzando laboratori tematici per favorire la conoscenza della piramide alimentare, ma anche in partnership con aziende del territorio per sensibilizzare i più piccoli sull’importanza della tutela degli ecosistemi e sul rispetto dell’ambiente.

In questo percorso si inserisce il progetto “Alla scoperta della biodiversità”, iniziativa promossa da Despar Nord per educare le nuove generazioni ai temi della sostenibilità, attraverso esperienze dirette sul campo: il progetto ha coinvolto diverse scolaresche in visite didattiche presso aziende agricole di fornitori locali facenti parte del progetto di Despar “Sapori del Territorio”, offrendo agli studenti l’opportunità di entrare in contatto con modelli produttivi virtuosi, approfondire il ruolo fondamentale della biodiversità e scoprire da vicino il valore delle filiere locali e del sapere agricolo tradizionale.