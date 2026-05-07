Campari, i numeri non piacciono alla Borsa

Inizia malissimo il titolo Campari che in Borsa a Piazza Affari precipita dell'11% in apertura di seduta dopo che ieri, 6 maggio, aveva chiuso in rialzo del 3%. Colpa della trimestrale divulgata ieri a mercati chiusi che presenta vendite inferiori alle attese degli analisti. Eppure, secondo il comunicato ufficiale della società diffuso ieri, il primo trimestre chiuso al 31 marzo 2026 presenta, una "solida crescita organica" delle vendite nette pari al +2,9%. Questo risultato, sottolinea la nota ufficiale, "riflette un trend positivo a livello delle brand house e delle aree geografiche, con crescita in 18 mercati, inclusi i principali, nonché un’ottimizzazione delle scorte negli Stati Uniti dei brand non prioritari".

Le vendite del Gruppo sono state pari a € 643 milioni, in calo del -3,4% complessivamente, riflettendo la crescita organica del +2,9%, l'effetto perimetro del -2,2%, guidato dalla cessione di Cinzano, e l'effetto cambio del -4,1%, principalmente attribuibile al dollaro statunitense e del dollaro giamaicano. I dati dei ricavi sono inferiori alle attese, come dicevamo: gli analisti, infatti, attendevano ricavi per 651 milioni di euro.

Il Gruppo, secondo la nota ufficiale della società, ha continuato a sovraperformare in modo significativo il settore e ad aumentare le quote di mercato "in particolare nel canale strategico on-premise". La performance del primo trimestre, il più contenuto dell’anno, prosegue la nota, "è stata supportata da un’accelerazione delle attivazioni dei brand focalizzate sulla destagionalizzazione e sull’espansione geografica".

La società ha confermato l'outlook 2026.

Al momento di pubblicare questo articolo, il titolo quota 5,65 euro per azione, in calo del 13,7% sui valori di ieri.