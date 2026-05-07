Unicredit finanzia la nuova sede di Moellhausen

Moellhausen, società italiana attiva nella produzione e distribuzione a livello globale di materie prime e specialità chimiche per l’industria, ha completato con successo l’emissione di un mini bond esg linked per un importo complessivo di 10 milioni di euro, con una durata di 7 anni, di cui 1 anno di preammortamento, nell’ambito di un’operazione strutturata con il supporto di UniCredit. Moellhausen è una tra...