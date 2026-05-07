Eurozona, vendite al dettaglio in calo

A marzo 2026, rispetto a febbraio 2026, il volume degli scambi al dettaglio, destagionalizzato, è diminuito dello 0,1% nell'area dell'euro e aumentato dello 0,3% nell'UE, secondo le prime stime di Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione europea. A febbraio 2026, il volume degli scambi al dettaglio era diminuito dello 0,3% nell'area dell'euro e dello 0,5% nell'UE. A marzo 2026, rispetto a marzo...