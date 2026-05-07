Granarolo valorizza i formaggi italiani di eccellenza
A Tuttofood le novità legate ai nuovi trend di consumo e alle esigenze dei consumatori
Granarolo S.p.A. parteciperà a Tuttofodd, la fiera B2B per l’intero ecosistema agro-alimentare, che si svolgerà a Milano dall’11 al 14 maggio 2026, con uno stand (Padiglione 1, Stand G 01), in cui saranno presentate le gamme e le novità di prodotto più distintive del proprio portafoglio, disponibili per i mercati nazionali e internazionali, caratterizzate dalla ricerca di elevati standard di servizio, sicurezza e qualità, nonché le innovazioni legate ai nuovi trend di consumo e alle sempre più attente esigenze di consumatori non più solo italiani, facendo leva sul presidio dell’intera filiera produttiva.
Focus di questa edizione saranno le importanti novità del marchio Yomo, con il lancio della nuova gamma Yomo Senza Zuccheri Aggiunti e Senza Edulcoranti e i formaggi freschi della tradizione pugliese a marchio Perla, prodotti nel nuovo stabilimento del Gruppo a Gioia Del Colle (BA). Ampio spazio anche per i formaggi duri, stagionati e semistagionati e DOP come Parmigiano Reggiano, Gorgonzola, pecorini e formaggi di capra.
Recentemente Granarolo ha vinto 12 medaglie alla 37° edizione dei World Cheese Awards (worldcheeseawards.com), uno dei più importanti eventi mondiali dedicati al formaggio, dove esperti tra produttori, retailer, buyer e critici gastronomici di tutto il mondo si sono riuniti per giudicare 5.244 formaggi provenienti da 46 paesi.
Tra le novità più importanti presentate da Granarolo a Tuttofood:
- il primo yogurt cremoso Yomo Senza Zuccheri Aggiunti e Senza Edulcoranti, un’inedita e innovativa gamma disponibile sugli scaffali della grande distribuzione a partire dal 4 maggio. Fatto con latte 100% italiano della filiera Granlatte-Granarolo e con solo ingredienti naturali, senza zuccheri aggiunti oltre quelli naturalmente contenuti e senza edulcoranti, disponibile nelle varianti più vendute del mercato: fragola, ciliegia, pesca, frutti di bosco e cocco;
- le specialità della tradizione casearia pugliese, prodotte nel nuovo stabilimento caseario del Gruppo a Gioia Del Colle (BA), con la nuova gamma per l’Italia di formaggi freschi a marchio Perla, e le novità per il mercato estero frutto dell’innovazione di Granarolo: Burrata e Stracciatella fatte con latte 100% italiano, sia refrigerate che frozen, la Baking Burrata, cotta al forno con 'nduja e pangrattato aromatizzato, e la Burrata al tartufo, con veri pezzi di tartufo nero estivo;
- i formaggi freschi Granarolo, una gamma completa di prodotti della tradizione italiana come mozzarella, stracchino, ricotta e in particolare il mascarpone, ingrediente principe dei grandi classici della Pasticceria Italiana anche all’estero, oltre a tutte le specialità della tradizione casearia italiana e formaggi duri DOP. Oggi il Gruppo si presenta con una linea completa dei migliori formaggi ispirati alla tradizione casearia italiana, potendo vantare nel proprio portafoglio numerose DOP da stabilimenti di eccellenza, come Parmigiano Reggiano, Gorgonzola, formaggi di capra e pecorini, tra cui le ultime novità a marchio Pinzani, ovvero Pecorino Nero e Pecorino al Tartufo;
- Granarolo Expert, la linea di prodotti nata per rispondere alle esigenze dei professionisti del fuori casa che cercano sempre più ingredienti dalle caratteristiche tecniche specifiche e che siano, allo stesso tempo, in grado di assicurare alte performance senza rinunciare alla qualità di Granarolo, sviluppata anche con la collaborazione di realtà riconosciute come punto di riferimento in ambito professionale come l’AMPI - Accademia Maestri Pasticceri Italiani, l’AIBAR - Accademia Italiana Baristi Italiani e la Scuola Italiana Pizzaioli;
- i formaggi italiani del brand Casa Azzurra per il mercato francese, secondo per importanza dopo quello italiano, dove il Gruppo compete con posizioni di rilievo su tutti i principali mercati (è 1° player nei formaggi duri italiani, 1° nella ricotta, 2° in quello della mozzarella vaccina, 1° nella mozzarella di bufala, 2° nel mascarpone);
- Granarolo Benessere, la linea che riunisce tutti i prodotti funzionali del Gruppo dedicati a specifici bisogni, in particolare Granarolo Benessere Accadì Senza Lattosio, prodotta in Italia con l’utilizzo di solo latte italiano, grazie alla quale il Gruppo si conferma come uno dei principali attori del dairy delattosato, e Granarolo Benessere High Protein, la gamma leader nel segmento dei formaggi freschi proteici in Italia.
EFA News - European Food Agency