Granarolo valorizza i formaggi italiani di eccellenza

Granarolo S.p.A. parteciperà a Tuttofodd, la fiera B2B per l’intero ecosistema agro-alimentare, che si svolgerà a Milano dall’11 al 14 maggio 2026, con uno stand (Padiglione 1, Stand G 01), in cui saranno presentate le gamme e le novità di prodotto più distintive del proprio portafoglio, disponibili per i mercati nazionali e internazionali, caratterizzate dalla ricerca di elevati standard di servizio, sicurezza e qualità, nonché le innovazioni legate ai nuovi trend di consumo e alle sempre più attente esigenze di consumatori non più solo italiani, facendo leva sul presidio dell’intera filiera produttiva.

Focus di questa edizione saranno le importanti novità del marchio Yomo, con il lancio della nuova gamma Yomo Senza Zuccheri Aggiunti e Senza Edulcoranti e i formaggi freschi della tradizione pugliese a marchio Perla, prodotti nel nuovo stabilimento del Gruppo a Gioia Del Colle (BA). Ampio spazio anche per i formaggi duri, stagionati e semistagionati e DOP come Parmigiano Reggiano, Gorgonzola, pecorini e formaggi di capra.

Recentemente Granarolo ha vinto 12 medaglie alla 37° edizione dei World Cheese Awards (worldcheeseawards.com), uno dei più importanti eventi mondiali dedicati al formaggio, dove esperti tra produttori, retailer, buyer e critici gastronomici di tutto il mondo si sono riuniti per giudicare 5.244 formaggi provenienti da 46 paesi.

Tra le novità più importanti presentate da Granarolo a Tuttofood: