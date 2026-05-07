Fine Foods, 1° trim iin calo

Il consiglio di amministrazione di Fine Foods & Pharmaceuticals, CSDMO (Contract Solutions Development & Manufacturing Organization) italianaspecializzata nello sviluppo e nella produzione di prodotti per l'industria nutraceutica, farmaceutica e cosmetica, ha approvato oggi il Resoconto intermedio di Gestione del Gruppo al 31 marzo 2026.

Nel primo trimestre 2026 i ricavi consolidati si attestano a € 58,4 milioni, in flessione del 7,2% rispetto a € 63 milioni registrati nel primo trimestre 2025. L’ebitda Adj. del gruppo è pari a € 7,2 milioni, rispetto a € 10,2 milioni del Q1 2025, con un margine del 12,4% (16,2% in Q1 2025). L'ebitda si attesta a € 7 milioni, rispetto a € 9,9 milioni del corrispondente periodo del 2025, con un ebitda Margin dell’11,9% (15,7% in Q1 2025). Il risultato di periodo Adj. ammonta a € 1 milione, rispetto a € 4,3 milioni del Q1 2025, l'utile netto è di € 0,8 milioni, rispetto a € 4 milioni del pari periodo dell’esercizio precedente. La posizione finanziaria netta al 31 marzo 2026 è di € 61 milioni (€ 47,9 milioni del 31 dicembre 2025).

"I risultati di questo primo trimestre - commenta Pietro Oriani, amministratore delegato di Fine Foods & Pharmaceuticals - confermano la solidità del posizionamento del gruppo in un mercato inevoluzione in cui convivono le complessità del contesto macroeconomico e le dinamiche specifiche del mercatonutraceutico, in particolare nel segmento degli integratori alimentari. In questo scenario, la Business Unit Nutra prosegue nel proprio percorso di sviluppo, diversificazione e innovazione, rafforzando il proprio ruolo dipartner strategico a supporto dei Clienti nell’evoluzione del mercato, anche alla luce delle trasformazioni nelsegmento del controllo del peso e del crescente trend verso la personalizzazione dell’offerta".

"Nel complesso - aggiunge Oriani - il Gruppo prosegue nel percorso di diversificazione, rafforzando progressivamente competenze, tecnologie e mercati di riferimento. Questo approccio ci consentirà di avereuna struttura sempre più resiliente e poterci adattare con agilità alle dinamiche di mercato. Interpretiamo, quindi, questo avvio d'anno come una fase di transizione: i fondamentali sono solidi e ci permettono diaffrontare il contesto attuale con fiducia e determinazione",