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Puglia. Vitivinicolo: oltre 5,7 mln euro per promozione internazionale
"Occasione strategica per rafforzare la presenza del nostro vino nel mondo”
Regione Puglia dà il via a un’ulteriore misura strategica per l’internazionalizzazione del comparto vitivinicolo: è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di contributo relative a progetti regionali e multiregionali nell’ambito dell’intervento settoriale “Promozione sui mercati dei Paesi Terzi” – campagna 2026/2027.L’iniziativa si inserisce nel quadro della misura "Promo...
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EFA News - European Food Agency
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