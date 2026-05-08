Igor riporta in auge la Dolce Vita

IGOR Gorgonzola, leader mondiale nella produzione e commercializzazione di Gorgonzola dop, e il Gruppo VanDrie, multinazionale olandese leader globale nel settore della carne di vitello e operatore di riferimento negli ingredienti lattiero-caseari, per il tramite della sua controllata Serum Italia, hanno annunciato la costituzione di Dolce Vita Proteins, nuova società dedicata alla commercializzazione...