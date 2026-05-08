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Igor riporta in auge la Dolce Vita
Il leader della gorgonzola dop e l'olandese VanDrie hanno costituito Dolce Vita Proteins per il commercio internazionale di proteine premium
IGOR Gorgonzola, leader mondiale nella produzione e commercializzazione di Gorgonzola dop, e il Gruppo VanDrie, multinazionale olandese leader globale nel settore della carne di vitello e operatore di riferimento negli ingredienti lattiero-caseari, per il tramite della sua controllata Serum Italia, hanno annunciato la costituzione di Dolce Vita Proteins, nuova società dedicata alla commercializzazione...
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EFA News - European Food Agency
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