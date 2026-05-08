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La nutraceutica si fa largo a Cosmofarma
Named group al salone di Bologna con uno spazio immersivo e nuovi prodotti per la longevità
Named Group con il brand NamedD sarà protagonista a Cosmofarma Exhibition 2026, in programma a Bologna dall’8 al 10 maggio, con uno spazio immersivo pensato per raccontare in modo coinvolgente la propria visione della salute: un ecosistema in cui innovazione, ricerca scientifica e sviluppo di soluzioni nutraceutiche avanzate si integrano per rispondere alle sfide della longevità. Cuore dell’esperienza il Mem...
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EFA News - European Food Agency
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