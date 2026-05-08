Commodities: patate e cacao alle stelle

Sul mercato finanziario Eex, ad aprile, il prezzo medio mensile delle patate ha registrato un aumento del 143% rispetto a marzo, interrompendo la fase deflattiva che aveva portato le quotazioni a calare dell'81% da agosto. Secondo le analisi Areté, l'inversione di tendenza è riconducibile da un lato alle tensioni sul mercato energetico e all’aumento dei costi di produzione e, dall’altro, al previsto calo produttivo UE (-9%) - complice soprattutto un calo delle aree dell'-5%.

I prezzi della fava di cacao sul mercato finanziario Ice Europe, dopo aver segnato cali di circa l'80% tra l’inizio del 2025 e febbraio 2026, hanno visto una marcata inversione di tendenza: +52% da fine febbraio.

Secondo le analisi Areté, a sostenere il mercato sono soprattutto i rischi legati all’offerta, alimentati dalle incertezze meteo e dal contesto macroeconomico e geopolitico. In particolare, si segnalano timori per l’ultima parte del raccolto intermedio in Costa d’Avorio, che rischia di essere compromesso da precipitazioni insufficienti, ma soprattutto crescenti preoccupazioni per il prossimo raccolto principale 2026/27.

Dalle prime analisi sul campo, infatti, gli operatori riportano una formazione di baccelli inferiore alla media, indicando prospettive produttive limitate anche a causa dell’elevata probabilità del verificarsi del fenomeno El Niño. A ciò si aggiunge l’aumento dei costi dei fertilizzanti, legato al conflitto in Medio Oriente, che, insieme alla riduzione dei prezzi minimi garantiti in Africa occidentale, rischia di limitare gli investimenti degli agricoltori e, di conseguenza, la produttività nella stagione 2026/27.