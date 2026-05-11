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CLARA MOSCHINI

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Fanno discutere i fondi Pac agli Emirati arabi uniti

71 milioni di euro sarebbero andati a società controllate dalla famiglia reale

La famiglia reale regnante degli Emirati Arabi Uniti capitanata dallo sciecco Mohammed bin Zayed Al Nahyan avrebbe "beneficiato" di oltre 71 milioni di euro in sussidi agricoli dell'Ue per coltivare prodotti agricoli destinati al Golfo. L'indiscrezione, lanciata dal quotidiano inglese The Guardian e non confermata dai diretti interessati, arriva in un momento cruciale per le istituzioni europee, impegnate...

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EFA News - European Food Agency
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