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Fanno discutere i fondi Pac agli Emirati arabi uniti
71 milioni di euro sarebbero andati a società controllate dalla famiglia reale
La famiglia reale regnante degli Emirati Arabi Uniti capitanata dallo sciecco Mohammed bin Zayed Al Nahyan avrebbe "beneficiato" di oltre 71 milioni di euro in sussidi agricoli dell'Ue per coltivare prodotti agricoli destinati al Golfo. L'indiscrezione, lanciata dal quotidiano inglese The Guardian e non confermata dai diretti interessati, arriva in un momento cruciale per le istituzioni europee, impegnate...
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EFA News - European Food Agency
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