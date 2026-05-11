Fanno discutere i fondi Pac agli Emirati arabi uniti

Economia e finanza Unifrutti, ricavi per $ 720 mln (+2%) nel 2021

Accordo per l'acquisizione della Adq di Abu Dhabi

Il Gruppo Unifrutti, produttore e distributore a livello mondiale di frutta e altri prodotti freschi, ha registrato per l'anno 2021 un fatturato complessivo di 720 milioni di dollari, in crescita del 2%... more