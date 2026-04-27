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CLARA MOSCHINI

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Crisi agricola, la Commissione Ue parla ma non agisce?

Copa e Cogeca difendono la Pac in un momento di "pressione senza precedenti"

Con l'agricoltura sotto una pressione senza precedenti, l'Europa deve agire ora, non limitarsi a guardare la crisi aggravarsi. Lo dicono in un comunicato i leader di Copa e Cogeca che si sono incontrati a Bruxelles in un momento critico per l'agricoltura europea.  "A seguito di colloqui trala Commissione europea - sottolinea la nota - e il direttore generale della DG AGRI Pierre Bascou oltre al p...

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EFA News - European Food Agency
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