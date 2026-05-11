Agricoltura strategica per l'Europa

Con l’intervento del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida si è chiusa a Palazzo Mezzanotte, a Milano, la tre giorni di lavori di Confagricoltura per la realizzazione, insieme all'Università Bocconi, del Manifesto del settore primario da qui al 2050. Un evento molto partecipato, che ha portato nel capoluogo lombardo centinaia di imprenditori agricoli e delegati da tutta Italia, arricchito nella...