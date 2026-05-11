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CLARA MOSCHINI

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Agricoltura strategica per l'Europa

Chiusa la 3 giorni di Confagricoltura col lancio, insieme alla Bocconi, del Manifesto del settore primario

Con l’intervento del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida si è chiusa a Palazzo Mezzanotte, a Milano, la tre giorni di lavori di Confagricoltura per la realizzazione, insieme all'Università Bocconi, del Manifesto del settore primario da qui al 2050. Un evento molto partecipato, che ha portato nel capoluogo lombardo centinaia di imprenditori agricoli e delegati da tutta Italia, arricchito nella...

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EFA News - European Food Agency
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