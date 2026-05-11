I savoiardi di Forno Bonomi nel Guinness dei primati

Come preziosi "mattoncini di dolcezza", 154.000 savoiardi di Forno Bonomi (nato nel 1850 quando la famiglia Bonomi aprì un piccolo panificio a Velo Veronese, tra le montagne della Lessinia, nel veronese) fatti solo di farina, zucchero, uova e tanta genuinità sono stati protagonisti a Londra, presso il Chelsea Old Town Hall, del più grande primato di bontà.

Parliamo del The Longest Tiramisù - Guinness World Record Official Attempt, che ha consentito al forno veronese di entrare nella storia del Tiramisù con il dolce tipico più lungo del mondo: 440,58 metri per 8 cm di altezza e 15 cm di base, da cui sono state vendute al pubblico le porzioni per un importo totale di 20.000 sterline, destinato a Esharelife Foundation, riconosciuta dalla Charity Commission, fondazione che sostiene progetti nelle aree più svantaggiate del mondo, supportando anche il Food Bank Project del Mayor of London, attraverso un aiuto concreto a famiglie e persone in difficoltà.

“Essere partner di questa encomiabile iniziativa - spiega Pietro Meulli, marketing manager di Forno Bonomi - organizzata da Complitaly TV, il canale di informazione per gli italiani nel Regno Unito e promossa da Nexa Events Ltd, è per Forno Bonomi un'importante occasione di partecipazione e promozione live della nostra eccellenza nella produzione di pasticceria industriale all’interno di una delle iniziative più rilevanti della cultura gastronomica italiana nel Regno Unito. Oggi siamo particolarmente orgogliosi di aver raggiunto, insieme alle aziende italiane partner di questo progetto, un altro grande primato, sempre grazie ai nostri savoiardi, venduti in tutto il mondo”.