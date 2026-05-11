Salpata da Genova l'Amerigo Vespucci per il suo tour mondiale

Sabato 9 maggio, Nave Amerigo Vespucci è salpata dal Porto Antico di Genova dando il via così al Tour Mondiale Amerigo Vespucci - Campagna in Nord America 2026, con cui continuerà a portare in giro per il mondo la bellezza, l’identità, il dialogo tra i popoli, la cultura e il fascino dell’Italia e degli italiani.

Il Tour Mondiale Amerigo Vespucci – Campagna in Nord America 2026 è un’iniziativa del ministero della Difesa e della Marina Militare ed è prodotta da Difesa Servizi S.p.A., la società in house del ministero della Difesa che valorizza in chiave duale gli asset del Dicastero.

Il progetto è sviluppato in collaborazione con:il ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale; ministero delle Imprese e del made in Italy: ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; ministero della Cultura; ministero del Turismo: ministero per lo Sport e i Giovani e il ministero per le Disabilità.

Il Tour Mondiale Amerigo Vespucci - Campagna in Nord America si inserisce nelle celebrazioni per il 250° anniversario dell’Indipendenza degli Stati Uniti.