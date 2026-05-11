Maggio, mese di matrimoni (e di prestiti)

Maggio è il mese dei matrimoni e tra gli sposi italiani c’è chi, pur di non rinunciare alle proprie nozze da sogno, decide di richiedere un prestito. Un dato, questo, che si comprende meglio se si considera che, secondo una recente indagine commissionata da Facile.it a mUp Research, per finanziare la cerimonia le coppie italiane devono far fronte a una spesa media di 13.721 euro, ma che in alcuni casi e in base a specifiche richieste può salire notevolmente.

Viste queste cifre, non è un caso che il 21% di chi decide di non sposarsi rinunci per ragioni di natura economica.Tornando a chi fa domanda di finanziamento per pagare le spese delle nozze, le stime di Facile.it e Prestiti.it rivelano che, considerando la sola richiesta di prestiti personali finalizzati a matrimoni e cerimonie, nell’ultimo anno sono stati erogati oltre 400 milioni di euro.

"Il rapporto degli italiani con il credito al consumo si dimostra sempre più maturo - spiegano gli esperti di Facile.it - Consapevoli delle opportunità offerte da questo tipo di prestito personale, gli sposi italiani possono concedersi il matrimonio che hanno sempre sognato senza che la spesa diventi insostenibile".

Identikit del richiedente

Dall’analisi emerge che chi ha presentato la domanda ha cercato di ottenere, in media, poco più di 8.800 euro da restituire in 5 anni con 60 rate da 175 euro. Per quanto riguarda, invece, l’età media dei richiedenti, è curioso notare come questa sia passata in poco tempo da 39 a 43 anni, incremento giustificato forse anche dalla tendenza a sposarsi sempre più tardi, sia per ragioni economiche che per scelte di vita.

Differenze territoriali e costi

Guardando all’andamento territoriale delle domande di finanziamento per matrimoni e cerimonie, emergono importanti differenze, con il Sud Italia che primeggia. In particolare, le regioni dove il peso percentuale di questo tipo di prestito sul totale delle richieste è maggiore sono Campania, Abruzzo, Sicilia e Puglia.

Come detto, il costo di una cerimonia nuziale può pesare molto sulle tasche degli sposi. Ma in quale misura incidono sul budget le varie spese? Tra i prodotti che richiedono le cifre maggiori troviamo gli abiti (da 500 a 8.000 euro per la sposa e da 700 fino a 3.000 euro per lo sposo), ovviamente corredati di scarpe (da 100 a 300 euro per lui e fino a 3.000 euro per lei). Per il trucco, invece, la spesa può variare da 175 a 600 euro e per l’auto nuziale fra 300 e 600 euro. Ad immortalare tutto ci sarà il fotografo, il cui servizio richiede agli sposi fra 1.500 e 2.500 euro.

I fiori per decorare la location della cerimonia e del ricevimento possono costare da 1.500 fino a 9.000 euro, mentre il catering, altra voce molto pesante nel costo complessivo di un matrimonio ed estremamente variabile in base non solo al cibo scelto, ma anche al tipo di servizio e al numero degli invitati, ha un prezzo che oscilla tra 150 e 250 euro a persona. Ovviamente torta a parte che, da sola, può costare da 200 fino a 1.500 euro (ancora una volta in base a tipologia e dimensioni).

Dopo la cerimonia e il ricevimento si deve pensare anche alla festa e allora, che sia quella di un DJ o che sia suonata da una band live, la musica ha un costo che può andare da 800 fino a 3.000 euro. Le bomboniere, infine, richiedono un esborso compreso fra 5 e 20 euro a persona.

"Sposarsi oggi ha dei costi oggettivamente importanti e in virtù di questo è comprensibile che molte coppie preferiscano dilazionare il pagamento evitando così di fare troppe rinunce - spiega Andrea Bettinzoli, wedding planner di Chapeau Consulting - Risparmiare, però, è possibile, soprattutto razionalizzando alcuni costi che possono essere 'condivisi' con altre coppie che si sposano nello stesso giorno e nello stesso luogo (ad esempio i fiori per l'allestimento della chiesa) e scegliendo con un professionista del settore i fornitori che garantiscono il miglior rapporto qualità/prezzo".