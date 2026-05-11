Ibc: Ferretti confermato alla presidenza

Il Consiglio Direttivo di Ibc - Associazione Industrie Beni di Consumo ha riconfermato Flavio Ferretti alla presidenza dell’Associazione per il triennio 2026-2028. Nel corso del suo mandato sarà affiancato da tre vicepresidenti: Alessandro d’Este (amministratore delegato Aia), Renato Bonaglia (presidente e amministratore delegato Appetais Group) e Alessia Zucchi (presidente e amministratore delegato Oleificio Zucchi).

Il percorso manageriale di Ferretti, dal 2024 amministratore delegato di Noberasco, si è sviluppato nel Gruppo Lavazza, dove ha iniziato ad operare nel 1983 alla Direzione Sales, ricoprendo vari incarichi dirigenziali, fino alla sua presidenza di Nims, azienda del gruppo specializzata nella distribuzione e vendita diretta di caffè in capsula. Ferretti è inoltre membro del Consiglio Direttivo di GS1 Italy.

Nel rinnovato Consiglio Direttivo di Ibc siedono esponenti di primo piano delle più importanti industrie operanti in Italia: Gian Domenico Auricchio (amministratore delegato Auricchio), Francesco Del Porto (President Region Italy Barilla), Enrico Galasso (presidente e amministratore delegato Birra Peroni), Luca Alemanno (amministratore delegato Bolton Food), Alberto de Stasio (Managing Director Cameo), Pier Paolo Rosetti (direttore generale Conserve Italia), Stefano Ricotti (presidente Dalter Alimentari), Irene Rizzoli (amministratore delegato Delicius Rizzoli), Alessio Bruschetta (amministratore delegato Eridania), Fabrizio Gavelli (presidente e amministratore delegato Ferrero Commerciale Italia), Lorenzo Beretta (direttore commerciale e CdA F.lli Beretta), Fiorello Bianchi (direttore generale Fhp Vileda), Filippo Marchi (direttore generale Granarolo), Giovanni Pomella (presidente e amministratore delegato Gruppo Lactalis), Aldo Sutter (amministratore unico Gruppo Sutter), Erika Sambugaro (Head of Sales B2C Italy Ledvance), Igor Nuzzi (Italy & Iberia Regional Director Luigi Lavazza), Silvia Bagliani (presidente e amministratore delegato Mondelez International), Marco Travaglia (presidente e amministratore Delegato Nestlé Italiana), Corrado Bianchi (amministratore delegato Perfetti Van Melle), Luigi Prevosti (amministratore delegato Prealpi), Peter Beets (presidente e amministratore delegato Procter&Gamble), Carlo Preve (amministratore delegato Riso Gallo), Tom Tsatsaronis (Vice President General Manager S.C. Johnson), Andrea Ganelli (vicepresidente Unilever Italia) e Giulio Zubani (presidente Valledoro).