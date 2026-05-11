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Tuttofood/6. UnionFood presenta il World pasta day
L’edizione 2026 del 25 ottobre che proporrà eventi e incontri internazionali dedicati alla filiera
I pastai di Unione Italiana Food fissano l'appuntamento per oggi lunedì 11 maggio alle ore 16 a Tuttofood. Alla presenza del ministro Francesco Lollobrigida, infatti, verrà annunciato ufficialmente il World Pasta Day che arriva per la prima volta a Parma e si trasforma in una vera e propria World Pasta Week, promossa da Unione Italiana Food e Ipo, International pasta organisation. L’iniziativa raff...
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EFA News - European Food Agency
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