Tuttofood/6. UnionFood presenta il World pasta day

I pastai di Unione Italiana Food fissano l'appuntamento per oggi lunedì 11 maggio alle ore 16 a Tuttofood. Alla presenza del ministro Francesco Lollobrigida, infatti, verrà annunciato ufficialmente il World Pasta Day che arriva per la prima volta a Parma e si trasforma in una vera e propria World Pasta Week, promossa da Unione Italiana Food e Ipo, International pasta organisation. L’iniziativa raff...