Tuttofood/7. Amadori propone nuovi prodotti di marca

Amadori si presenta da protagonista all’edizione 2026 di TuttoFood (Stand Gruppo Amadori, Padiglione 4, A01), in programma fino a giovedì 14 a Rho - Milano Fiera, presentando un ventaglio di novità all’insegna dell’innovazione, del contenuto di servizio e del gusto, con la garanzia della qualità italiana della filiera Amadori.

In occasione del principale evento fieristico italiano dedicato alla business community agroalimentare, in cui il Gruppo si presenta per la prima volta con il nuovo brand “Unconventional 100% Vegetale”, la cui acquisizione è stata annunciata proprio pochi giorni fa (leggi notizia EFA News), la “mother brand” Amadori mette al centro dei riflettori l’anteprima assoluta dei CuoRipieni Amadori: una rivoluzione nel segmento delle polpettine avicole, pensata per chi ha poco tempo da dedicare a lunghe preparazioni in cucina, ma non vuole rinunciare ad un piatto appagante e di alta qualità.

I CuoRipieni Amadori sono le prime polpettine avicole caratterizzate da un ripieno morbido e cremoso, per un'esperienza culinaria non replicabile a casa. Nate da un percorso di ricerca iniziato nel 2021, che ha coinvolto diversi team di lavoro del Gruppo Amadori insieme a partner esterni, le nuove polpettine sono state studiate per rispondere al desiderio di portare nella tavola quotidiana un secondo piatto gustoso e dal tocco gourmet, facile da preparare e pronto in pochi minuti.

Una novità nel segno dell’innovazione, che punta sulla differenziazione dell’assortimento di marca, grazie a un nome e un prodotto distintivo e memorabile che va “dritto al cuore”. I CuoRipieni Amadori si presentano sul mercato con una gamma composta da tre varianti di ripieno: Prosciutto Cotto e Formaggio; Spinaci e Formaggio; Mozzarella, Pomodoro e Origano. Polpette realizzate con carni di pollo e tacchino 100% italiani da filiera Amadori, sono senza glutine e offrono una versatilità di cottura totale: possono essere preparate in padella, in forno tradizionale e, per chi ama la leggerezza, nella friggitrice ad aria.

Durante le giornate di fiera, i CuoRipieni Amadori sono protagonisti di un programma di assaggi e showcooking dedicati, grazie alla collaborazione con la Federazione Italiana Cuochi, partner del Gruppo e presente nello spazio espositivo con gli chef dell’associazione. Il debutto ufficiale sul mercato è per settembre 2026, e sarà accompagnato da un’importante campagna social, digital, attività di retail media e visibilità in-store.

Oltre ai “CuoRipieni”, Amadori presenta a TuttoFood 2026 altre due novità disponibili già dal 4 maggio 2026: la “Cotolettina Crunchy” e la linea “Pronti da Gustare”. Con la nuova “Cotolettina Crunchy”, Amadori punta a presidiare il segmento dei panati con un prodotto distintivo, in particolar modo per la sua grammatura, che punta sulla "snackizzazione" del pasto e ha come target principali di consumatori nuclei familiari ridotti o mono-componente, anche grazie al pratico formato retail anti-spreco da 150g, ideale per chi cerca un piacere immediato e veloce da preparare. La “Crunchy” è caratterizzata da una panatura super croccante di cornflakes, ed è realizzata con filetti di pollo 100% italiani, senza olio di palma.

Con la linea “Pronti da Gustare” Amadori propone invece una nuova gamma di proposte gourmet pronte in un solo minuto al forno microonde o in padella. Caratterizzata da una shelf life di 30 giorni e proposta in pratiche monoporzioni da 200/250 grammi, la linea include gustose ricette di carne bianca e verdure: Petto di Pollo e Broccoli.Rollino con Pollo e Cime di Rapa.Arrosto di Tacchino con Funghi.Con questi lanci, Amadori punta a creare nuove categorie di consumo e ad aumentare il valore di marca attraverso l'innovazione e la differenziazione dell'assortimento.