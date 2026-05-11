Tuttofood /8. Coricelli si presenta con una nuova veste

In occasione di TuttoFood, l’importante appuntamento dedicato al Made in Italy e all’innovazione agroalimentare in programma a Fiera Milano Rho dall’11 al 14 maggio, Pietro Coricelli si presenta al pubblico e agli operatori del settore con una nuova veste, frutto di un importante progetto di rinnovamento della propria identità. Un’evoluzione che segna un nuovo capitolo nella storia dell’azienda umbra olearia, rafforzandone il posizionamento e la capacità di dialogare con i mercati contemporanei, senza perdere il legame con le proprie origini.

Il rebranding nasce dall’esigenza di esprimersi con un’immagine più attuale e coerente con i linguaggi contemporanei, introducendo un cambiamento sul piano visivo e mantenendo al centro la propria identità e tradizione. Un intervento che mette al centro il packaging, con l’obiettivo di trasformare la bottiglia in uno strumento capace di raccontare il posizionamento del brand, unendo il design alla funzionalità in cucina.

Il risultato è una nuova veste grafica distintiva e contemporanea, caratterizzata da codici cromatici decisi e riconoscibili, dettagli in rilievo, e un sistema informativo chiaro e strutturato. Le etichette introducono, infatti, indicazioni come il punto di fumo e i suggerimenti di utilizzo, guidando il consumatore nella scelta dell’olio più adatto alle diverse preparazioni.

Anche il logo è stato rivisitato con l’obiettivo di valorizzare la storia del brand e renderlo al tempo stesso più attuale ed efficace, rafforzando la capacità di esprimere l’italianità sui mercati internazionali.

“Vogliamo raccontarci di più già dall’etichetta, come un mix di design, orgoglio italiano e bellezza”, afferma Chiara Coricelli, amministratore delegato e presidente di Pietro Coricelli. “Abbiamo intrapreso un percorso di rinnovamento che parte dall’immagine e dalla narrazione, con l’obiettivo di incuriosire il consumatore e costruire un’identità più moderna e riconoscibile, senza tradire le nostre radici. Un’operazione futuristicamente retrò, capace di trasformare la bottiglia in uno strumento che racconta il know-how che sta dietro a ogni raccolta e spremitura”.

Le nuove etichette saranno progressivamente introdotte sul mercato a partire dalla metà del 2026. Accanto al rebranding, Pietro Coricelli porta a TuttoFood una delle principali novità di prodotto recentemente lanciate: la Nuova Linea di Oli di Semi, composta da cinque referenze nel formato da 1 litro in Pet 100% riciclato (r-Pet). Una gamma completa e versatile, pensata per accompagnare ogni preparazione in cucina: olio di semi di girasole, Friggiamo, olio di semi di mais, olio di semi di arachide e Viviamo, un mix funzionale a base di olio di girasole, vinacciolo e avocado. Il packaging, in linea con il nuovo linguaggio visivo del brand, è progettato per guidare il consumatore nella scelta grazie a informazioni chiare su caratteristiche nutrizionali, utilizzi consigliati e performance in cottura.

Con questa presenza a TuttoFood, Pietro Coricelli conferma il proprio impegno nel percorso di innovazione, rafforzando la propria identità e proiettandosi verso il futuro del settore oleario.