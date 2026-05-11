Reale Mutua, 6° Rapporto Agricoltura100

L’agricoltura italiana sta attraversando un contesto complesso, caratterizzato da sfide globali e nazionali che rendono fondamentale rafforzare la capacità competitiva delle imprese. Anche all’interno di questo scenario, la sostenibilità si conferma un fattore determinante di successo aziendale e di sviluppo per l’ambiente, il territorio e l’intero Paese. È quanto emerge dalla sesta edizione di AGRIcol...