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CLARA MOSCHINI

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Reale Mutua, 6° Rapporto Agricoltura100

"In uno scenario incerto, la sostenibilità si conferma leva fondamentale di competitività"

L’agricoltura italiana sta attraversando un contesto complesso, caratterizzato da sfide globali e nazionali che rendono fondamentale rafforzare la capacità competitiva delle imprese. Anche all’interno di questo scenario, la sostenibilità si conferma un fattore determinante di successo aziendale e di sviluppo per l’ambiente, il territorio e l’intero Paese. È quanto emerge dalla sesta edizione di AGRIcol...

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EFA News - European Food Agency
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