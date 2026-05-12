Bayer: fatturato oltre i 13,4 mld euro nel I° trim

Il Gruppo Bayer ha registrato una solida performance in tutte le divisioni per il primo trimestre del 2026. "Siamo soddisfatti dell'andamento delle nostre attività all'inizio dell'anno e confermiamo le nostre previsioni per il 2026, al netto delle variazioni valutarie", ha dichiarato l'amministratore delegato Bill Anderson presentando oggi il bilancio trimestrale. Commentando le priorità strategiche dell'azienda, Anderson ha spiegato che "continuiamo a portare avanti il nostro piano e siamo concentrati sul raggiungimento dei nostri obiettivi per l'anno in corso".

Il fatturato del Gruppo si è attestato a 13,405 miliardi di euro nel primo trimestre del 2026, in crescita del 4,1% al netto delle variazioni valutarie e dell'effetto portafoglio (Fx & portfolio adj.). Si è registrato un effetto valutario negativo di 886 milioni di euro (Q1 2025: 55 milioni di euro). L'Ebitda prima delle voci straordinarie è aumentato del 9,0% a 4,453 miliardi di euro. Questo dato include un effetto valutario negativo di 321 milioni di euro (primo trimestre 2025: 165 milioni di euro). L'Ebit è cresciuto del 51,8% a 3,528 miliardi di euro, grazie a proventi straordinari netti per 324 milioni di euro (primo trimestre 2025: oneri straordinari netti per 587 milioni di euro), principalmente derivanti dalla cessione del business globale Avelox per 250 milioni di euro. L'utile netto si è attestato a 2,763 miliardi di euro, risultando quindi più che doppio rispetto all'anno precedente. L'utile per azione (core) è aumentato del 12,9% a 2,71 euro, trainato in gran parte dall'incremento degli utili della divisione Crop Science. Tuttavia, la crescita è stata parzialmente frenata da un effetto valutario negativo di 0,20 euro (primo trimestre 2025: 0,13 euro).

Il flusso di cassa libero si è attestato a -2,320 miliardi di euro (primo trimestre 2025: -1,528 miliardi di euro). Ciò è dovuto principalmente ai pagamenti per la risoluzione di procedimenti legali, aumentati come previsto e in gran parte correlati alle controversie sui Pcb e sul glifosato. Complessivamente, questi pagamenti hanno comportato un deflusso netto di 2,002 miliardi di euro (primo trimestre 2025: 66 milioni di euro). L'indebitamento finanziario netto al 31 marzo 2026 si è attestato a 32,518 miliardi di euro, in aumento del 9,0% rispetto al 31 dicembre 2025, a causa del flusso di cassa libero negativo. Rispetto al 31 marzo 2025, tuttavia, l'indebitamento finanziario netto è diminuito del 5,1%.

Nel settore agricolo (Crop Science), il fatturato è aumentato del 6,8% (al netto di cambi e aggiustamenti di portafoglio) a 7,558 miliardi di euro. La crescita è stata trainata principalmente dal settore Sementi e Caratteristiche della Soia, che ha visto raddoppiare le vendite (al netto di cambi e aggiustamenti di portafoglio), soprattutto grazie alla risoluzione, precedentemente annunciata, di un accordo di licenza con Corteva in Nord America, con un contributo equivalente a 448 milioni di euro al fatturato. Il settore Sementi e Caratteristiche della Soia ha beneficiato anche della ripresa dei prezzi a seguito del ritorno dell'etichetta dicamba negli Stati Uniti. Inoltre, la divisione Sementi e Caratteristiche del Mais ha registrato un aumento del 7,1% (al netto di cambi e aggiustamenti di portafoglio), alimentato da maggiori volumi all'inizio della stagione in Nord America e dalla crescita in tutte le altre regioni.

Al contrario, il settore della protezione delle colture ha subito un calo, come previsto. Nel settore Erbicidi, ad esempio, le vendite sono diminuite del 10,2% (al netto di cambi e aggiustamenti di portafoglio) complessivamente, con i prodotti a base di glifosato che hanno registrato un calo del 15,1% (al netto di cambi e aggiustamenti di portafoglio). Inoltre, le vendite di Fungicidi sono diminuite del 10,7% (al netto di variazioni valutarie e aggiustamenti di portafoglio).

L'Ebitda ante oneri straordinari del settore Crop Science è cresciuto del 17,9% a 3,014 miliardi di euro. La forte crescita dei settori Sementi e Caratteristiche della Soia e Sementi e Caratteristiche del Mais, nonché la riduzione del costo del venduto grazie a programmi di efficientamento, hanno più che compensato l'effetto negativo dei tassi di cambio pari a 277 milioni di euro (primo trimestre 2025: 26 milioni di euro). Il margine Ebitda ante oneri straordinari è aumentato di 6,2 punti percentuali, raggiungendo il 39,9%, in linea con gli obiettivi strategici del Piano quinquennale annunciato nel 2025.



