Coop alleanza 3.0 chiude bene in crescita

Prosegue il trend di risulta positivi per Coop Alleanza 3.0, che chiude il 2025 con un utile di bilancio consolidato di Gruppo di 38,5 milioni di euro, 20,4 milioni di euro in più rispetto al 2024. Ancora maggiore la variazione positiva per il risultato di Cooperativa, pari quest’anno a 50,2 milioni di euro, contro 11 milioni del 2024. Le vendite a insegna crescono del 2,3% sul 2024, attestandosi a 5,869 milioni: l’incremento anno su anno passa, dunque, da 9 milioni (2024 vs 2023) a 133 milioni (2025 vs 2024), confermando la progressione che, a partire dalla fusione (2016), ha fatto registrare un +26,3%.

Anche la gestione caratteristica migliora sensibilmente le sue performance, chiudendo a -15 milioni di euro e recuperando, dunque, 30,5 milioni sul 2024. Si conferma elevata l’incidenza delle vendite di prodotti a marchio Coop (31%, più della media della GDO) e, rispetto al precedente esercizio, si registra un +23,3 milioni di vendite di ortofrutta e un +38,4 milioni di vendite di freschissimi (con incrementi in quantità rispettivamente del 5,3% e del 3%).

Si rinnova anche la linea di una sempre maggiore attenzione ai Soci, che ha spinto la Cooperativa a investire in vantaggi esclusivi 160 milioni nel 2025. Lo stesso approccio ha anche portato a garantire una remunerazione media del prestito sociale pari all’1,5% (rispetto all’1,1% del 2024), e ha fatto registrare un aumento del prestito sociale (che arriva a un saldo di 2,851 milioni) ed, in particolare, delle sottoscrizioni di piani di prestito vincolato (per 364 milioni di euro). La remunerazione del prestito sociale a favore del socio sale, così, a 42 milioni di euro, in crescita di 12 milioni sul 2024.

Le gestioni non-retail (finanziaria, immobiliare e partecipate) complessivamente chiudono l’anno con un attivo di 101,8 milioni soprattutto grazie al delta positivo della gestione partecipate di 57,4 milioni sul 2024 e, principalmente, ai dividendi erogati dalla partecipata strategica Unipol Assicurazioni SpA e da IGD SiiQ SpA.

“Dopo anni di efficientamento e ammodernamento dell’offerta e della rete, i risultati evidenziano una chiara tendenza positiva nelle vendite e nel recupero della ges one caratteristica - sottolinea Domenico Trombone, presidente di Coop Alleanza 3.0 - Nei prossimi anni, pur in un contesto internazionale incerto e segnato da una non auspicabile ma probabile contrazione dei consumi, la Cooperativa perseguirà un’ulteriore espansione attraverso una rinnovata politica commerciale e il rafforzamento della rete di vendita".

"L’obiettivo che avevamo fissato per il 2025 - aggiunge il presidente - cioè invertire la tendenza della gestione caratteristica, è già in larga parte conseguito, come dimostra la riduzione di due terzi del gap registrato un anno fa. Il consiglio di amministrazione sta ponendo le basi per l’avvicinamento al Piano Strategico 2030, fondato su radici solide nei valori della Cooperativa e su una visione proiettata al futuro, capace di anticipare le criticità e cogliere le opportunità di sviluppo. Tale percorso potrà realizzarsi pienamente solo attraverso il contributo condiviso dei Soci e di tutti i collaboratori, coniugando etica e responsabilità sociale con risultati ed efficienza economica, condizioni essenziali per una crescita duratura”

Una cooperativa che investe

Coerentemente con gli importanti invesmenti in convenienza realizzati per il sostegno al potere d’acquisto di soci e consumatori, anche nel 2025 la Cooperativa ha continuato a dedicare risorse ed energie all’innovazione e alla rete di vendita. Nel corso dell’anno sono stati aperti 3 nuovi negozi e si è intervenuti in logica di riqualificazione di 40 negozi già esistenti che, sommati ai quasi 100 punti vendita riqualificati nel precedente biennio, rappresentano quasi il 50% dell’intera rete. Complessivamente sono stati investiti oltre 100 milioni di euro per aperture, trasformazioni e manutenzione e innovazione tecnologica dei pun vendita.

“Tra il 2023 e il 2025 - sottolinea Trombone - abbiamo investito in convenienza 130 milioni di euro e, già in questi primi mesi del 2026 abbiamo ritenuto necessario destinare allo scopo ulteriori 11 milioni. Perché la nostra competività diventi strutturale, però, questi sforzi devono affiancarsi ad un ammodernamento della rete di vendita, sempre tendendo conto dell’importante contenuto valoriale che la nostra spesa, al di là del prezzo, incorpora”.

La base sociale

Continua, infine, il lavoro di coinvolgimento, mantenimento ed espansione delle base sociale della Cooperativa. Al 31 dicembre 2025, Coop Alleanza 3.0 ha raggiunto un totale di quasi 2.230.000 soci, che si confermano i principali clienti della Cooperativa. I loro acquisti, nel 2025, hanno rappresentato l’80,3% del totale delle vendite.

“Nel modello di Coop Alleanza 3.0 - conclude il presidente - la missione cooperativa si esprime attraverso la figura centrale del socio, che ricopre il duplice ruolo di proprietà e principale beneficiario dell’attività caratteristica. Questa identità trova concretezza nel principio dello scambio mutualistico e genera la principale specificità dell’impresa cooperativa, ovvero che l’obiettivo non è il semplice profitto, ma la creazione di benefici diretti per i suoi Soci”.