UE-Egitto: consegnati macchinari per raccolta grano nel Delta del Nilo

Il Programma EU-Kafi arriva a una nuova tappa con la formale consegna di moderne macchine agricole al ministero egiziano dell’Agricoltura e della Bonifica delle Terre. L'evento si è svolto presso la Hiring Service Station dell’Agriculture Research Center di Damanhur. La consegna mette le attrezzature meccanizzate direttamente a disposizione di 31.000 agricoltori di piccola e media scala, riducendo le perdite post-raccolta e rafforzando la filiera del grano in Egitto.

"Oggi [ieri, ndr] l’Unione europea è al fianco dell’Egitto, dimostrando il proprio impegno di lungo periodo nel sostenere il rafforzamento della produzione nazionale di grano e nel ridurre la vulnerabilità agli shock globali", ha dichiarato Angelina Eichhorst, ambasciatrice dell’Unione europea in Egitto. "Investendo in meccanizzazione, innovazione e agricoltori, l’UE e l’Egitto lavorano insieme per un futuro più produttivo, sostenibile e resiliente per l’agricoltura egiziana".

L’iniziativa, svolta sotto il tema «Evento di Meccanizzazione della Raccolta del Grano», ha riunito rappresentanti di alto livello dell’Unione europea, dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (Aics), del ministero egiziano dell’Agricoltura e della Bonifica delle Terre, nonché agricoltori di piccola e media scala il cui lavoro quotidiano sostiene la sicurezza alimentare del Paese.

"Italia ed Egitto condividono un profondo impegno per la sicurezza alimentare, e la consegna di oggi è la prova di ciò che la collaborazione può realizzare. Attraverso EU-Kafi, non stiamo solo consegnando macchinari: stiamo investendo nelle persone che nutrono questo Paese", ha dichiarato Tiberio Chiari, direttore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo al Cairo. "Quando gli agricoltori di piccola e media scala hanno accesso a strumenti moderni e alle conoscenze per utilizzarli, l’intero sistema alimentare diventa più forte, resiliente e sostenibile per le generazioni a venire".

Nel corso dell’evento si sono svolte dimostrazioni dal vivo in campo di moderne macchine agricole, con un confronto diretto che ha mostrato come conoscenze e attrezzature insieme possano aumentare la produttività alimentare. Un’area espositiva ha offerto agli agricoltori uno spazio per condividere le proprie storie e la produzione di grano, trasformando l’iniziativa in una vera celebrazione della loro resilienza e del duro lavoro.

L’accesso a moderne macchine agricole è una necessità per la produttività alimentare. Senza meccanizzazione, gli agricoltori di piccola e media scala affrontano costi di manodopera più elevati, perdite post-raccolta e rese discontinue che mettono a rischio sia il loro reddito sia l’approvvigionamento alimentare nazionale. La consegna formale dei macchinari agricoli al Ministero dell’Agricoltura e della Bonifica delle Terre garantisce concretamente che le attrezzature raggiungano gli agricoltori, rendendo la tecnologia moderna accessibile su larga scala.

Il modello di servizio alla base dei macchinari è altrettanto importante. Attraverso la Hiring Service Station, gli agricoltori possono accedere al supporto meccanizzato con uno sconto del 10%, rimuovendo una delle barriere più persistenti per i piccoli produttori. Questa struttura di servizio significa che la meccanizzazione moderna non è riservata ai grandi proprietari terrieri: appartiene a ogni agricoltore del Delta.

Attraverso il Programma EU-Kafi, finanziato dall’Unione europea e attuato da Aics Cairo, 31mila agricoltori di piccola e media scala saranno supportati tramite la meccanizzazione; 400mila agricoltori saranno formati sulle Buone Pratiche Agricole; saranno sviluppati 4 nuovi impianti di lavorazione delle sementi; saranno costruiti 5 nuovi silos con una capacità di stoccaggio di 50mila tonnellate; 133 siti di stoccaggio saranno dotati di sistemi di tracciamento in tempo reale; 600mila feddan saranno coperti dal programma di formazione degli agricoltori; e sarà istituita 1 rete nazionale di laboratori per la certificazione delle sementi.