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CLARA MOSCHINI

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Emak: ricavi e vendite in calo nel I° trim

Utile netto a 10,1 milioni di euro

Il Consiglio di Amministrazione di Emak S.p.A. ha approvato i risultati consolidati del primo trimestre 2026. Il Gruppo ha realizzato ricavi consolidati pari a 176,7 milioni di euro, rispetto al livello di massimo storico di 192,3 milioni di euro del pari periodo dello scorso esercizio, in diminuzione dell’8,1%. Tale variazione deriva da un calo organico delle vendite del 6,2% e dall’effetto negativo del...

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EFA News - European Food Agency
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