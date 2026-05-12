Emak: ricavi e vendite in calo nel I° trim

Il Consiglio di Amministrazione di Emak S.p.A. ha approvato i risultati consolidati del primo trimestre 2026. Il Gruppo ha realizzato ricavi consolidati pari a 176,7 milioni di euro, rispetto al livello di massimo storico di 192,3 milioni di euro del pari periodo dello scorso esercizio, in diminuzione dell’8,1%. Tale variazione deriva da un calo organico delle vendite del 6,2% e dall’effetto negativo del...