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UE, prodotti agricoli: surplus da 24,7 mld euro nel 2025
Regno Unito principale partner commerciale, seguito da Usa, Svizzera e Cina
Secondo Eurostat, nel 2025, l'Unione Europea ha esportato prodotti agricoli per un valore di 238,2 miliardi di euro e ne ha importati per 213,5 miliardi, generando un surplus di 24,7 miliardi di euro. Rispetto al 2024, sia le esportazioni che le importazioni hanno registrato aumenti annui rispettivamente dell'1,6% e del 9,3%.Tra il 2015 e il 2025, gli scambi di prodotti agricoli si sono espansi in...
lml - 59959
EFA News - European Food Agency
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