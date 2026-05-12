UE, prodotti agricoli: surplus da 24,7 mld euro nel 2025

Secondo Eurostat, nel 2025, l'Unione Europea ha esportato prodotti agricoli per un valore di 238,2 miliardi di euro e ne ha importati per 213,5 miliardi, generando un surplus di 24,7 miliardi di euro. Rispetto al 2024, sia le esportazioni che le importazioni hanno registrato aumenti annui rispettivamente dell'1,6% e del 9,3%.Tra il 2015 e il 2025, gli scambi di prodotti agricoli si sono espansi in...