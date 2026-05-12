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Food Industry Monitor 2026: prossima edizione il 18 giugno
Saranno analizzate le proiezioni di crescita del settore alimentare in Italia e all'estero
La dodicesima edizione del Food Industry Monitor presenta le proiezioni di crescita del settore alimentare e dei principali comparti sul mercato italiano e sui mercati internazionali, con particolare attenzione al biennio 2026–2027. L’analisi mette in evidenza le dinamiche evolutive della domanda e dell’offerta, offrendo un focus specifico sull’export, considerato una leva strategica fondamentale per la...
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EFA News - European Food Agency
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