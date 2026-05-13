A Santa Margherita Ligure il Forum del turismo

Il Golfo del Tigullio si prepara a diventare il cuore del confronto nazionale sui grandi temi dello sviluppo con la prima edizione del Forum del Turismo - Golfo del Tigullio 2026, in programma il 15 e 16 maggio tra Rapallo, Portofino e Santa Margherita Ligure.

L’appuntamento si inserisce in un contesto internazionale complesso e in rapida evoluzione, in cui il turismo torna a rappresentare una leva strategica per la crescita economica, la compe vità dei territori e il contributo al PIL nazionale. Ad aprire ufficialmente i lavori sarà il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi, alla sua prima uscita pubblica in Liguria, insieme al presidente del Senato Ignazio La Russa: un segnale chiaro della rilevanza dell’inizia va e della centralità del turismo nell’agenda del Paese.

I lavori si svolgeranno alla Casa del Mare di Santa Margherita Ligure. Ideato da Federalberghi Confcommercio Liguria, che sarà rappresentata dal suo presidente Aldo Werdin; sarà presente anche il presidente di Confcommercio Liguria Alessandro Cavo e le Camere di Commercio di Genova e Riviere di Liguria presenti con i loro vertici.

Con la partnership di ENIT e il patrocinio di Regione Liguria e dei Comuni di Santa Margherita Ligure, Rapallo e Portofino, il Forum è organizzato dalla società milanese di comunicazione Philia. Nasce come piattaforma di confronto ad alto livello sulle trasformazioni del settore, chiamato oggi a misurarsi con sfide globali sempre più pressanti: dalla ridefinizione dei flussi turistici alla sostenibilità, dall’impatto delle tensioni geopolitiche alla necessità di infrastrutture moderne e connesse.

A rappresentare ENIT, partner strategico dell’inizia va, saranno presenti l’amministratore delegato Ivana Jelinic e il consigliere di amministrazione Augusto Sartori. Le due giornate si apriranno con la presentazione di uno studio esclusivo di Noto Sondaggi sugli scenari del turismo italiano e internazionale, che farà da filo condu ore per i panel e le tavole rotonde in programma, offrendo ai partecipan una le ura aggiornata delle tendenze economiche e sociali che stanno ridisegnando il mercato turis co.

Il programma

Le due giornate si articolano in panel tematici, tavole rotonde e momenti di networking qualificato. Attesi i presidenti delle principali regioni del Nord Italia, una folta rappresentanza parlamentare trasversale agli schieramenti, esponenti di primo piano del mondo economico e industriale, protagonisti della cultura, dello spettacolo e dell’intrattenimento, insieme a sindaci, stakeholder della filiera e operatori del se ore.

Al centro del confronto i grandi temi dello sviluppo: infrastrutture, attrattvità, innovazione e nuove forme di turismo. In un contesto internazionale segnato da tensioni geopolitiche, cambiamenti nei flussi globali e crescente competizione tra destinazioni, il turismo si conferma un asset strategico per l’Italia, capace di generare valore economico, occupazione e sviluppo territoriale.

A rendere unica l’esperienza, eventi esclusivi in location iconiche come il Castello Brown a Portofino e Villa Porticciolo a Rapallo, pensa per favorire relazioni, invesmen e nuove opportunità di business.

Il Forum del Turismo - Golfo del Tigullio 2026 si propone come un appuntamento destinato a diventare punto di riferimento nazionale per la definizione delle politiche e delle strategie del settore, con uno sguardo che parte dalla Liguria e si proietta sui nuovi equilibri del turismo globale.