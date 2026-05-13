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Mars si affida alle nocciole (e alle mucche)
La multinazionale annuncia il lancio in UK di Twix Hazelnut e quello mondiale del nuovo piano lattiero-caseario
Due nuovi lanci per il colosso dolciario mondiale Mars Wrigley: uno di prodotto, l'altro di strategia. Iniziamo dalla nuova referenza che fa parte dell'ampliamento della gamma Twix: parliamo del lancio di Twix Hazelnut (Twix Nocciola) per ora in distribuzione in Gran Bretagna nei canali di vendita al dettaglio, nei negozi di alimentari e all'ingrosso. Consolidando la combinazione di cioccolato, biscotto...
Fc - 59979
EFA News - European Food Agency
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