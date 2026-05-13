Usa. Terremoto F&DA: si dimette il commissario

La Food & Drug Administration perde il suo capo. A 14 mesi dalla sua nomina, Marty Makary commissario dell'organismo federale Usa ha rassegnato le dimissioni. Da tempo, il dirigente era in forte frizione con il presidente Donald Trump sulla gestione di alcuni delicati dossier. Tra questi la commercializzazione di alcuni brand di sigarette elettroniche aromatizzate, che Makary considerava troppo attrattive per i giovani. Altro elemento di forte discussione: degli studi sul mifepristone, farmaco che permette l'aborto chimico, osteggiato dalle associazioni per il diritto alla vita.

La notizia delle dimissioni di Makary è seguita a settimane di fughe di notizie riguardo ad una sua possibile rimozione da parte dello stesso presidente Trump. Per anni chirurgo presso il Johns Hopkins Hospital, Makary è professore emerito presso la Johns Hopkins School of Medicine.

Entrato in servizio nel marzo 2025, era considerato molto vicino alla linea Make America Great Again (Maga) e godeva di un forte appoggio da parte del segretario alla Salute Robert Kennedy jr. L'incarico di Makary sarà rilevato pro tempore da Kyle Diamantas, che in precedenza ricopriva il ruolo di responsabile per la sicurezza alimentare presso la stessa F&DA.