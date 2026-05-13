Ciliegia Vignola Igp: raccolto previsto intorno ai 40-50mila quintali

La Ciliegia di Vignola Igp è tornata sui mercati, per una stagione commerciale dalle prospettive positive, che proseguirà fino a inizio luglio. Le previsioni del Consorzio parlano di una buona produzione, che secondo le stime si assesterà sui 40-50 mila quintali. La prima varietà ad arrivare sugli scaffali della Gdo e nei negozi di ortofrutta sarà Bigarreau Moreau.

Grazie a un buon andamento climatico e alla copertura contro la pioggia, che riguarda oltre il 40% degli impianti, anche nel 2026 i produttori garantiranno la presenza sul mercato di ciliegie di qualità premium, capaci di distinguersi per consistenza della polpa, calibro e caratteristiche organolettiche.

Il marchio Ciliegia di Vignola Igp, nato nel 2012, garantisce infatti la coltivazione in 28 comuni tra le province di Modena e Bologna, un territorio ideale per frutti eccellenti, che si unisce a competenze produttive consolidate e tramandate nel tempo all’interno di aziende spesso a conduzione familiare. La certificazione indica inoltre un’alta qualità sensoriale riconoscibile delle ciliegie, grazie a un rigoroso disciplinare.

“Le aspettative per questa stagione sono sicuramente all’insegna dell’ottimismo", commenta Valter Monari, direttore del Consorzio Ciliegia di Vignola Igp. "Pur in presenza di buoni quantitativi di ciliegie da altre aree italiane ed europee, il nostro posizionamento sui mercati resta solido grazie a un prodotto dall’elevato profilo qualitativo e a un marchio riconosciuto e premiato dai consumatori”.

Per supportare la campagna della Ciliegia di Vignola Igp è in partenza, inoltre, una campagna di marketing, che renderà riconoscibile il marchio a sempre più consumatori. Le iniziative comprendono pubblicità sulle riviste consumer e in-store, RP locali e rivolte alla stampa specializzata, tram brandizzati a Milano, sponsorizzazioni e la partecipazione a programmi televisivi che valorizzano e raccontano i territori italiani.

Prosegue inoltre la collaborazione, inaugurata nel 2023, con Casoni Liquori per il Gin Tabar Ciliegia di Vignola Igp, una specialità che mette insieme due eccellenze della provincia modenese.