La spagnola Natra interessata a Witor's

La holding di investimenti 21 Invest guidata da Alessandro Benetton ha messo in vendita la controllata Witor’s, azienda con sede a Cremona specialista nella produzione di prodotti di cioccolato. La notizia della messa sul mercato della società era già circolata a febbraio (vedi articolo EFA News). Ora il processo di vendita sarebbe alle battute finali e il compratore - secondo quanto riportato oggi dal Sole 24 Ore - sarebbe la spagnola Natra, multinazionale attiva nella produzione di cioccolato e derivati del cacao per private label e grande distribuzione. Il gruppo iberico è controllato dal fondo internazionale Capvest.

21 Invest aveva rilevato Witor's dalla famiglia Bonetti nel 2021.