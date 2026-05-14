Logistica, la Cina corre nonostante la guerra

La logistica cinese non conosce sosta nemmeno in tempi di mari, cieli e terre agitate da venti di guerra. Secondo i dati appena pubblicati dalla China federation of logistics and purchasing, la Federazione cinese della logistica e degli acquisti, ad aprile il settore logistico cinese ha mostrato "segnali di una ripresa costante", con diversi indicatori chiave in miglioramento grazie alla continua stabilizzazione...