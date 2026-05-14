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Logistica, la Cina corre nonostante la guerra
Ad aprile l'indice balza al 49,5%
La logistica cinese non conosce sosta nemmeno in tempi di mari, cieli e terre agitate da venti di guerra. Secondo i dati appena pubblicati dalla China federation of logistics and purchasing, la Federazione cinese della logistica e degli acquisti, ad aprile il settore logistico cinese ha mostrato "segnali di una ripresa costante", con diversi indicatori chiave in miglioramento grazie alla continua stabilizzazione...
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EFA News - European Food Agency
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