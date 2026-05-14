Ferrero investe oltre 80 milioni di euro in Cile

Ferrero ha annunciato un nuovo investimento da 94 milioni di dollari pari a oltre 80,2 milioni di euro per la costruzione di un nuovo stabilimento in Cile. La nuova struttura sorgerà nella località di Cunco, nella regione dell’Araucanía, area considerata strategica per la coltivazione delle nocciole europee. Il progetto sarà sviluppato attraverso la controllata AgriChile e rappresenta la terza grande fabbrica del gruppo nel Paese sudamericano. I lavori dovrebbero concludersi entro la fine del 2027

Secondo l’azienda di Alba (CN), circa la metà dell’investimento sarà destinata alla costruzione del nuovo impianto di sgusciatura delle nocciole, mentre il resto servirà ad ampliare le infrastrutture già operative nelle regioni del Maule e Ñuble. L'impianto di pulizia ed essiccazione nella regione centro-meridionale del Maule è operativo da 11 anni mentre l'impianto di trasformazione di Ñuble, annunciato in costruzione nel 20121 (leggi notizia EFA News) è attivo da due anni.

L'annuncio dell'investimento è stato dato al quotidiano Diario Financiero dall'amministratore delegato di Ferrero Nocciole, Marco Botta, durante la sua sesta visita in Cile negli ultimi quattro anni. Botta ha confermato che il Cile rappresenta un mercato chiave per l'azienda dolciaria.

Negli ultimi anni il Cile si è trasformato in uno dei principali produttori mondiali di nocciole, diventando un hub strategico per Ferrero, che esporta ogni anno prodotti destinati alla filiera globale dei suoi marchi premium. Con la spinta fornita dalla società di Alba, il Cile è diventato il secondo produttore ed esportatore di nocciole al mondo, con oltre 50.000 ettari coltivati

D'altra parte Ferrero è presente sul mercato cileno da 35 anni: proprio il Cile è uno dei quattro Paesi fornitori di nocciole per prodotti come Nutella e cioccolatini Rocher.

La multinazionale con sede ad Alba ha investito 330 milioni di dollari (oltre 281 milioni di euro) nello sviluppo del settore locale e possiede 5.000 ettari di noccioleti. Esporta nocciole per un valore di 600 milioni di dollari all'anno. .