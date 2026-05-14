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NewPrinces cresce grazie a Plasmon e Carrefour
Ricavi a 1,5 miliardi (+122%), ebitda +21,3%. Gli ex store francesi portano in dote oltre 800 mln
Il consiglio di amministrazione di NewPrinces S.p.A. riunitosi sotto la presidenza di Angelo Mastrolia, ha esaminato e approvato il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2026. Il primo trimestre si è chiuso con ricavi consolidati pari a Euro 1,5 miliardi, +122,5% rispetto al dato consolidato 2025: l'ebitda adj consolidato è pari a Euro 76,5 milioni, in forte crescita del +21,3% rispetto a E...
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EFA News - European Food Agency
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