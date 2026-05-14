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Lotus Bakeries, prima pietra per il nuovo impianto
Ampliamento dello stabilimento belga di Lembeke
Jan Boone, ceo di Lotus Bakeries, azienda globale di snack con un portafoglio di marchi diversificato, ha presieduto la cerimonia di posa della prima pietra per un ulteriore capannone di produzione presso lo stabilimento di Lembeke in Belgio. Questo nuovo edificio consentirà un'ulteriore espansione della produzione di Biscoff in Belgio, supportando la continua crescita internazionale del marchio e...
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EFA News - European Food Agency
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