Caleffi, fatturato in lieve calo nel 1° trim

Caleffi, società specializzata in articoli Home Fashion quotata sul Mercato Euronext Milan di Borsa Italiana, comunica che il consiglio di amministrazione ha esaminato l’andamento del Gruppo nei primi 3 mesi dell’esercizio 2026 chiuso con fatturato a Euro 13,3 milioni rispetto a Euro 13,9 milioni nel 2025. Nel corso del cda è stato deliberato il programma acquisto azioni proprie.

I ricavi, segnala la società, sono in decremento del 4,6% rispetto a 13,9 milioni di euro nel primo trimestre del 2025, per effetto del minor fatturato registrato dal canale loyalty, parzialmente mitigato dalla crescita di tutti gli altri canali. Il confronto con l’esercizio precedente risente della significativa operazione loyalty che aveva caratterizzato il primo trimestre 2025 e che aveva determinato una consistente crescita dei ricavi nel periodo.

Al netto di tale effetto, alla luce dei risultati conseguiti e del portafoglio ordini alla data, la società ritiene di poter mantenere nel corso dell’esercizio livelli di fatturato coerenti con quelli registrati nel 2024, confermando la solidità del business nonostante un contesto economico generale incerto e instabile, influenzato dai conflitti internazionali in corso, dalle persistenti tensioni geo-politiche e dalle politiche commerciali restrittive adottate a livello globale.

La società rileva come il perdurare dell’attuale contesto macroeconomico e geopolitico continui a determinare condizioni di limitata visibilità sull’evoluzione della domanda nel breve termine. "Alla luce dei risultati conseguiti nel primo trimestre e del portafoglio ordini alla data - sottolinea il comunicato ufficiale - la società ritiene tuttavia di poter confermare la tenuta del proprio business e un andamento operativo complessivamente resiliente nel corso dell’esercizio, pur permanendo elementi di incertezza connessi ai conflitti internazionali, alle tensioni geopolitiche e alle politiche commerciali restrittive adottate a livello globale".

La società comunica altresì che, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 144-bis, comma 3 del Regolamento Emittenti, verrà avviato un programma di acquisto di azioni proprie che potrà essere attuato sino all’approvazione della Relazione finanziaria annuale della Società al 31 dicembre 2026, in esecuzione di quanto, tra l’altro, deliberato dall’Assemblea ordinaria.