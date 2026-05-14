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Tuttofood/2. Italiani meno spreconi
57% delle famiglie si dichiara "attentissima" a non buttare nulla. Maggiore criticità per prodotti freschi
In un contesto segnato da una pressione sociale crescente e da dinamiche emergenziali che non accennano a placarsi, Pane Quotidiano Ets, – Associazione in prima linea da oltre un secolo nella lotta alla povertà e nel contrasto allo spreco alimentare - torna a porre l’attenzione sulla filiera del futuro e sulla gestione delle eccedenze. Il Convegno realizzato in collaborazione con la Fiera Tuttofood e co...
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EFA News - European Food Agency
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