Tuttofood/3. Italmopa: grande interesse per la prima Bakery Arena

La prima Bakery Arena di Italmopa-Associazione Industriali Mugnai d’Italia (FederPrima/Confindustria) ha suscitato grande curiosità e interesse tra i visitatori di TuttoFood, la più grande vetrina internazionale B2B dell’agroalimentare italiano che ha chiuso oggi i battenti dopo quattro giorni di grande successo, consolidando l’evento come uno degli hub agroalimentari più importanti al mondo.

Lo spazio espositivo, battezzato come "la casa di chi ama le farine e semole italiane", è stata una vera e propria fucina di eventi che si sono alternati e che hanno permesso, ancora una volta, di evidenziare l’assoluta e incomparabile qualità e versatilità degli sfarinati, spesso innovativi, prodotti dall’Industria molitoria italiana, leader in Europa con oltre 12 milioni di tonnellate di frumento annualmente trasformate in farine e semole che costituiscono i principali ingredienti di prodotti simbolo del ‘Made in Italy’ alimentare quali: pane, pizza, pasta o prodotti dolciari e della pasticceria.

Particolarmente apprezzati gli appetitosi show cooking proposti da alcune Aziende associate a Italmopa che si sono alternate ai forni e ai banchi da lavoro presenti nella Bakery Arena: Molini Pivetti, Agugiaro & Figna Molini, Semolificio Loiudice, Molino Merano, Molino Grassi, Molino Casillo, Molino Rieper, Mulino Caputo, Molino Denti e Molino F.lli Chiavazza. E altrettanto graditi gli aperitivi offerti, al termine delle impegnative giornate di Fiera, da Molino Colombo, Molino Grassi, e Semolificio Loiudice, oltre che da Fiere di Parma.

Di notevole interesse, infine, è risultato l’evento istituzionale organizzato dal Gruppo Giovani Industriali Italmopa che ha visto confrontarsi, in merito alle prospettive dell’Industria molitoria europea, rappresentanti italiani, francesi e tedeschi.

Alla luce del successo riscontrato dalla prima Bakery Arena Italmopa, è fin da ora previsto che essa sia riproposta, con accresciute ambizioni e con ancora maggiore efficacia, nel corso della prossima edizione di Cibus programmata dal 4 al 6 maggio 2027 a Parma.