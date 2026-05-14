MD consolida la crescita

MD, la catena di discount della famiglia Podini, chiude il 2025 consolidando il proprio percorso di crescita e rafforzando ulteriormente i principali indicatori economici e patrimoniali. I ricavi si attestano a 3,8 miliardi di euro (+2%) e cresce in maniera ancora più significativa il valore generato netto, che registra un incremento dell’8%. Bene anche la performance della marginalità che si attesta al...