It does not receive public funding
Editor in chief:
CLARA MOSCHINI

Facebook Twitter Youtube Instagram LinkedIn


Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service

MD consolida la crescita

Ricavi 2025 a 3,8 miliardi di euro (+2%)

MD, la catena di discount della famiglia Podini, chiude il 2025 consolidando il proprio percorso di crescita e rafforzando ulteriormente i principali indicatori economici e patrimoniali. I ricavi si attestano a 3,8 miliardi di euro (+2%) e cresce in maniera ancora più significativa il valore generato netto, che registra un incremento dell’8%. Bene anche la performance della marginalità che si attesta al...

Fc - 60059

EFA News - European Food Agency
Similar