Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
MD consolida la crescita
Ricavi 2025 a 3,8 miliardi di euro (+2%)
MD, la catena di discount della famiglia Podini, chiude il 2025 consolidando il proprio percorso di crescita e rafforzando ulteriormente i principali indicatori economici e patrimoniali. I ricavi si attestano a 3,8 miliardi di euro (+2%) e cresce in maniera ancora più significativa il valore generato netto, che registra un incremento dell’8%. Bene anche la performance della marginalità che si attesta al...
Fc - 60059
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency