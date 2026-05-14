Tuttofood/5. Carne vitello: una filiera sostenibile

A TuttoFood 2026, ha avuto luogo il primo appuntamento della campagna europea EU Veal “Vitello, il gusto della condivisione sostenibile”, promossa in Italia da Assocarni e Sbk.

In occasione della fiera, la Tavola Rotonda (leggi notizia EFA News) formata da diversi esperti ha affrontato il tema della carne di vitello con un confronto tra scienza, allevamento e cultura gastronomica.

La filiera del vitello è un esempio di integrazione tra sostenibilità ambientale, economica, alimentare e culturale, e permette di unire tradizione europea e nuove tendenze culinarie attraverso una carne che possiede un forte valore gastronomico.

Ai margini dell'evento, EFA News ha raccolto i commenti del vicepresidente Assocarni Paulo De Waal e la specialista in Scienza dell’Alimentazione Elisabetta Bernardi.

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