La carne di vitello a TuttoFood

Primo evento di approfondimento della campagna europea EU VEAL, dedicata a promuovere la sostenibilità, la tracciabilità e la qualità del vitello europeo.

A TuttoFood 2026, ha avuto luogo il primo appuntamento della campagna europea EU VEAL “Vitello, il gusto della condivisione sostenibile”, promossa in Italia da Assocarni e SBK. In occasione della fiera, si è infatti tenuta la Tavola Rotonda “Carne di vitello e sostenibilità: una filiera integrata tra ambiente, salute e cultura gastronomica” in cui sono intervenuti diversi esperti per un confronto tra scienza, allevamento e cultura gastronomica: Paulo De Waal, Vicepresidente Assocarni; Dott.ssa Elisabetta Bernardi, Specialista in Scienza dell’Alimentazione; Prof. Carlo Angelo Sgoifo Rossi del Dipartimento di medicina veterinaria e scienze animali dell’Università degli Studi Milano; infine, Anna Maria Pellegrino, Gastronoma dell’Accademia della Cucina Italiana.

La filiera del vitello è un esempio di integrazione tra sostenibilità ambientale, economica, alimentare e culturale, e permette di unire tradizione europea e nuove tendenze culinarie attraverso una carne che ha un forte valore gastronomico.

L’allevamento bovino in Italia rappresenta un compatto strategico che genera il 5,6% del valore dell’agricoltura nazionale e che coinvolge oltre 100.000 aziende. La gestione della filiera del vitello si basa oggi su standard europei di sicurezza alimentare tra i più rigorosi al mondo, supportati in Italia da sistemi di monitoraggio come ClassyFarm e che permettono di tracciare in tempo reale indicatori di biosicurezza e benessere animale, garantendo che l’uso di farmaci sia limitato esclusivamente a scopi terapeutici, in linea con le direttive UE sulla salute pubblica e la lotta all’antibiotico-resistenza. A parte il benessere animale, il sistema ClassyFarm monitora anche le strutture e la gestione aziendale, con punteggi medi compresi tra il 78% e l’83% negli ultimi cinque anni. Sotto il profilo ambientale, i bovini a carne bianca rientrano in un livello inferiore di emissioni di metano enterico rispetto ai soggetti adulti, grazie a regimi alimentari prevalentemente liquidi che riducono le fermentazioni ruminanti.

Inoltre, la carne di vitello non solo costituisce un pilastro della tradizione culinaria italiana, ma è anche un tipo di carne con un profilo ad alta densità nutrizionale, caratterizzato da una ridotta presenza di grassi e un elevato apporto di proteine nobili. La presenza di micronutrienti essenziali con alta biodisponibilità, come il ferro eme, lo zinco, il selenio e la vitamina B12, aiuta durante le diverse fasi della vita, dalla crescita dei bambini al mantenimento della massa muscolare negli anziani.

Paulo De Waal afferma che: “La filiera del vitello rappresenta un tassello strategico dell’agroalimentare europeo, poiché con il suo modello di economia circolare, valorizza ad esempio le risorse del comparto lattiero-caseario, garantisce standard elevati di benessere animale e tracciabilità ed è capace di coniugare equilibrio nutrizionale e responsabilità ambientale”.