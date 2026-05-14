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CLARA MOSCHINI

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Petti: salse e conserve tra tradizione e innovazione

Pasquale Petti illustra le novità di prodotto a EFA News

A TuttoFood 2026, Petti, eccellenza italiana nella produzione di conserve di pomodoro, torna con un proprio spazio espositivo che ha riunito tradizione e innovazione. Le conserve Petti, attraverso ricette creative e contemporanee, sono state le protagoniste degli show cooking tenuti nella cucina aperta dello stand. Durante la fiera sono state anche presentate le nuove Salse Pronte Petti nelle versioni Datterini e Ciliegini.

Nel corso della manifestazione, EFA News ha raccolto il commento di Pasquale Petti, Amministratore Unico Italian Food S.p.A. 

Guarda il video:

Photo gallery Pasquale Petti, amministratore unico Italian Food S.p.A. Salsa pronta Petti Datterini e Ciliegini Stand Petti a Tuttofood 2026
lml/sav - 60070

EFA News - European Food Agency
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