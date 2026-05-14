Petti: salse e conserve tra tradizione e innovazione

A TuttoFood 2026, Petti, eccellenza italiana nella produzione di conserve di pomodoro, torna con un proprio spazio espositivo che ha riunito tradizione e innovazione. Le conserve Petti, attraverso ricette creative e contemporanee, sono state le protagoniste degli show cooking tenuti nella cucina aperta dello stand. Durante la fiera sono state anche presentate le nuove Salse Pronte Petti nelle versioni Datterini e Ciliegini.

Nel corso della manifestazione, EFA News ha raccolto il commento di Pasquale Petti, Amministratore Unico Italian Food S.p.A.

Guarda il video: