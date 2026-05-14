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CLARA MOSCHINI

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Clai: salumi e aromi vanno a braccetto

Antonio Giovanetti (DG) e Francesco Di Capua (direttore vendite) in esclusiva per EFA News

Clai, Cooperativa agroalimentare romagnola con filiera 100% italiana per la produzione di carni e salumi, è stata protagonista a TuttoFood 2026 con le sue novità presentate ufficialmente in fiera: la linea delle Fragranze di Salame, i nuovi salumi aromatizzati. Alle tre essenza già presenti sul mercato da pochi mesi, Basilico, Profumi Mediterranei e Alchermes, si aggiungono Fiori d’Arancio e Cardamomo.

Nel corso della manifestazione, EFA News ha raccolto i commenti di Antonio Giovanetti e di Francesco Di Capua, rispettivamente direttore generale e direttore vendite di Clai.

Guarda il video:

Photo gallery Stand Clai a Tuttofood 2026 Antonio Giovanetti, direttore generale Clai Francesco Di Capua, direttore vendite di Clai Insaccati allo stand Clai di Tuttofood 2026
lml/sav - 60071

EFA News - European Food Agency
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