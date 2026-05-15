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Quaker Oats si prepara con le proteine ai mondiali di calcio
In vista del Campionato l'azienda di PepsiCo lancia barrettte ad alto contenuto proteico
Quaker Oats Company, conglomerato alimentare americano con sede a Chicago, di proprietà di PepsiCo dal 2001, sta espandendo la sua presenza nel segmento in rapida crescita degli snack e delle colazioni funzionali con il lancio di diversi nuovi prodotti ad alto contenuto proteico, legati alla sponsorizzazione dei Mondiali di calcio FIFA 26. Il lancio dei prodotti avviene in un momento in cui la d...
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EFA News - European Food Agency
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