It does not receive public funding
Editor in chief:
CLARA MOSCHINI

Facebook Twitter Youtube Instagram LinkedIn


Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service

Quaker Oats si prepara con le proteine ai mondiali di calcio

In vista del Campionato l'azienda di PepsiCo lancia barrettte ad alto contenuto proteico

Quaker Oats Company, conglomerato alimentare americano con sede a Chicago, di proprietà di PepsiCo dal 2001, sta espandendo la sua presenza nel segmento in rapida crescita degli snack e delle colazioni funzionali con il lancio di diversi nuovi prodotti ad alto contenuto proteico, legati alla sponsorizzazione dei Mondiali di calcio FIFA 26.  Il lancio dei prodotti avviene in un momento in cui la d...

Fc - 60076

EFA News - European Food Agency
Similar