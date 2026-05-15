DimmidiSì: al via nuova campagna

DimmidiSì accelera sulla comunicazione. Dopo aver tappezzato letteralmente l'intera metropolitana di Rho Fiera in occasione di Tuttofood, senza lasciare un centimetro di parete libero, il brand lancia una nuova campagna integrata firmata dall’agenzia Armando Testa, pensata per accompagnare l’ampliamento del brand verso categorie differenti, target più ampi e occasioni di consumo in continua evoluzione. La campagna primaverile 2026 rappresenta infatti un’evoluzione del format creativo dei “matrimoni”, che ha contribuito a costruire l’identità distintiva del brand attraverso ironia, immediatezza e abbinamenti inaspettati.

Il meccanismo narrativo ruota ancora attorno all’idea delle “coppie perfette”, reinterpretata però in chiave più contemporanea attraverso copy leggeri, divertenti e ad alta memorabilità, pensati per valorizzare non solo i prodotti ma anche i diversi momenti di consumo e la personalità sempre più trasversale del brand.

Nelle intenzioni dell'azienda, il racconto vuole ampliare il perimetro della comunicazione DimmidiSì, accompagnandone l’ingresso in nuove categorie e linguaggi di consumo più vicini alle abitudini quotidiane delle persone. L’obiettivo è rendere il brand DimmidiSì sempre più trasversale nel mondo del fresco pronto, capace di presidiare categorie differenti — dalle insalatone ai piatti freschi, fino allo street food — mantenendo una forte coerenza di tono e riconoscibilità visiva.

Le nuove creatività accompagnano infatti alcune delle principali novità del 2026: dalle nuove Insalatone Golose alla Paella di mare ispirata ai sapori internazionali, fino al Pan Pita della gamma Street Food. All’interno della campagna trova spazio anche il percorso di co-marketing sviluppato con partner d’eccellenza come GranTerre, attraverso creatività dedicate a ingredienti iconici e altamente riconoscibili per il consumatore, come Parmigiano Reggiano e noci.

Il piano media, a cura di Media Italia, combina radio (con un mix di emittenti nazionali e regionali per lo spot prodotto da AT Studios) e una forte presenza out of home, con un focus particolare su Milano, dove DimmidiSì debutta nel circuito metropolitano cittadino attraverso oltre 100 impianti distribuiti in 65 stazioni della metropolitana. La pianificazione comprende inoltre una maxi-affissione nell’area CityLife, circuiti digitali e installazioni dinamiche in diverse città italiane, tra cui Bologna e Brescia, Firenze, Parma, Treviso e Padova, oltre ad autobus full wrap, pensiline e impianti digitali. La campagna è on air fino al prossimo giugno 2026.

“Il format dei ‘matrimoni’ ha contribuito a rendere DimmidiSì immediatamente riconoscibile. Oggi sentivamo l’esigenza di evolvere quel linguaggio per accompagnare la crescita del brand e raccontare categorie sempre più diverse tra loro. La campagna nasce proprio con questo obiettivo: mantenere la riconoscibilità e l’ironia che ci caratterizzano, ampliando però il racconto verso nuovi prodotti, nuovi target e nuove occasioni di consumo”, commenta Matteo Laconi, direttore Marketing de La Linea Verde.