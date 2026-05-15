It does not receive public funding
Editor in chief:
CLARA MOSCHINI

Facebook Twitter Youtube Instagram LinkedIn


Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service

AssoDelivery, ok al decreto Primo Maggio

In audizione l'associazione dei rider "accoglie con favore" rafforzamento delle tutele

"Il Decreto Primo Maggio contiene misure importanti volte a rafforzare trasparenza, legalità e tutele nel settore del lavoro tramite piattaforma, obiettivi che sosteniamo pienamente". Lo ha detto AssoDelivery. l’associazione aderente a Confcommercio-Imprese per l’Italia che rappresenta le principali piattaforme di delivery operative in Italia, Deliveroo e Glovo, intervenuta ieri, giovedì 14 maggio, in au...

Fc - 60080

EFA News - European Food Agency
Similar