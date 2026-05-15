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AssoDelivery, ok al decreto Primo Maggio
In audizione l'associazione dei rider "accoglie con favore" rafforzamento delle tutele
"Il Decreto Primo Maggio contiene misure importanti volte a rafforzare trasparenza, legalità e tutele nel settore del lavoro tramite piattaforma, obiettivi che sosteniamo pienamente". Lo ha detto AssoDelivery. l’associazione aderente a Confcommercio-Imprese per l’Italia che rappresenta le principali piattaforme di delivery operative in Italia, Deliveroo e Glovo, intervenuta ieri, giovedì 14 maggio, in au...
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EFA News - European Food Agency
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