Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Conserve pomodoro: Italia mantiene primato
La concorrenza estera però avanza. Mercato olio d'oliva in difficoltà tra i giovani
Pane, olio e pomodoro rappresentano la sintesi perfetta del saper fare italiano. Tre comparti importanti, capaci di trainare l’economia italiana, che dovranno rispondere alle grandi sfide che un periodo complesso come quello attuale porta con sé. È questo il messaggio che Anicav, l’Associazione Nazionale delle Conserve vegetali, e Assitol, l’Associazione Italiana dell’industria olearia, hanno lanciato...
lml - 60083
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency