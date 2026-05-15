Conserve pomodoro: Italia mantiene primato

Pane, olio e pomodoro rappresentano la sintesi perfetta del saper fare italiano. Tre comparti importanti, capaci di trainare l’economia italiana, che dovranno rispondere alle grandi sfide che un periodo complesso come quello attuale porta con sé. È questo il messaggio che Anicav, l’Associazione Nazionale delle Conserve vegetali, e Assitol, l’Associazione Italiana dell’industria olearia, hanno lanciato...